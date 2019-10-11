不要命了！拖吊車國道瘋狂倒車搶生意 險象環生

2019-10-11 13:56

〔記者湯世名／彰化報導〕不要命了！國道1號彰化交流道附近前天有1輛轎車故障停在路肩待援，1輛國道救援拖吊車駛入國道後，沿著路肩倒車準備前往救援，不料此時第2輛拖吊車也跟著疾駛前來並跟著倒車，甚至還駛入外側車道一路倒車並超越第1輛拖吊車，後方車輛紛紛閃避駕駛都破口大罵「這種開法是不要命了嗎？」最終這筆生意被第2輛拖吊車給搶走，令第1輛拖吊業者不滿，憤而揭發這種危險駕車行為，國道警方私下表示，國道拖吊生意搶得凶，為了搶生意無所不用其極。

這起國道救援拖吊車搶生意事件發生在前天下午1時30分，有1輛轎車故障停在南下彰化交流道附近的外側路肩，第1輛拖吊車業者獲悉後立即駛往現場，待駛入國道主線車道後，便立即駛往路肩一路倒車，不料此時有第2輛拖吊車也疾駛前來，並沿著國道外側車道一路倒車。

只見2輛拖吊車同時在國道上倒車，第2輛拖吊車甚至在主線車道上倒車，後方用路人見狀紛紛閃避，還一度險些撞到拖吊車，險象環生。第1輛拖吊車業者發現被第2輛拖吊車超越後，乾脆放棄停在路肩。

國道拖吊業者認為，大家都是同行，這樣搞下去大家都沒有飯吃，萬一發生重大追撞事故，後果更是不堪設想。

國道七隊警方指出，一般在國道上違規倒車，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款，罰鍰3000元至6000元，以影片中來看，第2輛拖吊車在主線車道上倒車，已明顯違規。

有員警私下說，國道拖吊生意搶得凶早已不是新聞，一般來說，司機會監聽無線電或是靠客戶、朋友通知，有的業者甚至停在閘道出口或避車彎等生意上門。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法