每坪房價9萬漲到約14萬 竟是因警方這項專案....

2019-10-11 13:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局執行「安居緝毒專案」績效全國3連霸，除因反毒見成效讓不良分子逃離社區大樓，更意外讓房價回穩，入住率上升，第一分局最近密集拜訪轄內社區、保全公司時，就有住戶反應，原本該大樓因管理鬆散等問題導致不少毒蟲承租藏身，久之竟讓房價因此下跌，如今拜該專案所賜總算回升到市場水準甚至以上，令人雀躍不已。

台中市警方在各項治安維護上表現亮眼，執行108年上半年全國「精進緝毒成效工作」、108年第2季「強化應受尿液採驗人專案」以及108年上半年度「偵防電信網路詐欺犯罪工作」皆獲警政署評定為六都第一，尤其「安居緝毒專案」全國三連霸，其中第一分局的表現相當亮眼，也勇奪甲組分局中第2名。

經統計，自年初截至9月份，該分局即接獲民眾舉報39件，並且成功破獲達26件，破獲率高達66.7%，分局長孫太康為此率同偵查隊長卓家興及大誠分駐所長劉松吉拜會轄區反毒友善通報網絡，向相關社區主委、保全公司總幹事當面表達感謝，並致贈分局準備文宣品。

一棟有8百間套房的社區大樓保全公司表示，之前曾發覺社區內可疑毒品人口出入頻繁，經與轄區大誠所密切聯繫，而派出所也積極介入查處偵辦移送法辦，加上管委會嚴格實施訪客需填寫訪客登記簿、過濾可疑分子等門禁管制措施之大力整頓後，社區內可疑施用毒品情事已大幅減少。

此舉同時迫使不良分子紛紛遷出，目前該大樓承租戶已由原本的500戶增加至782戶，同時更吸引附近大學生租賃入住達3成之多，且平均房價已從104年往下掉的每坪9萬，增值至現今每坪約14萬，在該區域算是平均水準以上的套房房價。

孫太康說，民眾在社區鄰里間應多留意可疑入住及出入分子，並於社區活動時如聞到可疑毒品異味時，主動通報警方即時派員查處，維護社區居民健康及居家安全，創造多贏局面。

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