網戀中澳混血男幫出錢買機票 警這句話敲醒她

2019-10-11 11:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鄭姓女子網交一名自稱中澳混血的澳洲籍男子，讓她以為沉浸在異國戀情，這位未曾見面的男友近日以各種理由向她借錢，男友稱欲自歐洲飛來台灣陪伴她，因機票旅費不足，請鄭女匯7400歐元（約台幣25萬）給他，鄭女經濟並不寬裕，只能先匯2000元歐元（台幣6萬7500元），行員察覺不對報警，員警則以一句「好男人不會一開口就要錢」敲醒鄭女免於受騙。

新興分局今指出，中正三路派出所接獲銀行報案，指51歲鄭女臨櫃提6萬7500元，欲換成歐元匯往歐洲，雖然金額不是很高，卻是鄭女的大部分積蓄，經聊天詢問懷疑她可能遇到詐騙，銀行希望警方協助並攔阻女子受騙。

員警林鈺祥立即前往現場，鄭女表示，澳洲籍男友打算從歐洲飛來台灣陪伴她，因機票旅費不足，先請鄭女匯7400歐元（台幣25萬元）給他，無奈她經濟並不寬裕，只能先匯2000元歐元，她篤定地表示真的是匯款給男友，並將雙方的通話訊息，以及男友的生活照秀給警方看。

警方告訴她「一個好男人不會一開口就跟你要錢！」提醒她網路上只要註冊帳號，隨便用一個名稱和照片，再藉由不斷聊天，虛情假意地噓寒問暖，久而久之博取對方信任，便容易達到行騙效果，這樣的案例實在太多，匯出去的錢有去無回，且外國的帳戶難以立即查出真偽。

在員警苦口婆心地勸告下，鄭女終於恍然大悟，警方進一步表示，對方一次騙不成，可能會想辦法再騙第二次，應該立即將他封鎖不再往來，並教導其如何防範其他的詐騙手法，提高警覺避免再受騙。

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