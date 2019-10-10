超驚險迷航！車輪山崖懸空 老翁度過驚恐一夜

2019-10-10 07:31

〔記者佟振國／南投報導〕超驚險迷航！64歲劉姓男子前晚獨自開車經南投縣仁愛鄉要回花蓮，行經霧社時不知何故走錯路，車子一路開到屯原登山口的狹窄陡峭農路，甚至1個輪胎已經懸空，差點連人帶車翻落駁坎，就在山區度過驚恐一夜，一早才被熱心茶農發現，趕緊協助拖車並報警，心急如焚的兒子趕到，見到老爸安然無恙，感謝農民與警方的幫忙，否則後果不堪設想。

警方調查，家住花蓮縣吉安鄉的劉姓男子，前晚自行開車從南投要回花蓮，原本有使用導航輔助，抵達仁愛鄉霧社時，認為已熟悉路況，才將導航關閉，殊不知卻是麻煩的開始。

原本從霧社到花蓮，須由台14線改走台14甲線合歡山公路，經合歡山武嶺至大禹嶺，再接台8線中橫公路即可，但他在岔路口不知何故不走左邊正確的台14甲線，反而直行台14線，經過精英村、都達村均未察覺走錯路，一路開到了台14線的終點屯原登山口，接下來就是狹窄陡峭的茶園農路，劉男才驚覺不妙，想順著農路開下山，但夜間視線不良，路況又不熟，開到左前輪已經懸空卡住，差點就要翻落駁坎，車子動彈不得，手機也沒有訊號，就這樣在伸手不見不指的山區過了一夜。

一早熱心茶農陳明朗到茶園工作，才發現受困整晚已飽受驚嚇的劉男，趕緊拖車幫他脫困，帶回製茶廠稍做安頓，提供飲食，也通報仁愛分局平靜派出所前來協助，待心情平復，員警問及原本再熟悉不過的路怎麼會走錯，劉男也說不上來，只有滿臉的黑人問號。

原本劉男還要再開車去花蓮，但員警考量他整夜未眠，精神狀況不佳，不宜再長途跋涉，人在嘉義的兒子接到警方通知焦急趕到分局，見到老爸安然無恙，心中大石才放下，不斷感謝茶農與警方的協助，否則後果難料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法