廖晏霆殺直播主前女友判15年 二審再向死者父磕頭被拒

2019-10-09 15:39

〔記者楊國文／台北報導〕「17直播」女直播主邱喬琪情殺命案，凶嫌廖晏霆不滿邱女欲分手，涉狠刺5刀殺害她，一審審理時，廖在最後一次庭訊向邱女父母磕頭道歉，被依殺人罪判刑15年，高等法院今辯結，廖仍辯稱只想保護邱女，無意殺害她，應涉傷害致死，並當庭跪地向邱父磕頭，但被拒絕，檢方指廖有殺人犯意；訂11月6日宣判。

高院今庭訊中，廖晏霆堅稱無殺人動機或犯意，堅稱當時是作勢自殺欲挽回感情，無殺害邱女意圖，遭邱父當庭痛罵「胡說八道」，女兒因廖有暴力等行為而和他分手，案發前，廖就嗆聲要殺女兒和另兩位閨密，完全是預謀殺人，至今毫無悔意，應判死刑。

庭訊尾聲，廖男說原本打算在死者住處頂樓自盡，已坦承一切，希望清楚交待，「若這樣要判我死，我都接受，不會反抗」。廖接著在被告席起身，向法庭另一側的邱父聲淚俱下鞠躬道歉，表示「我沒有想傷害任何人」，「我只是想保護她」，說著，當庭跪地向邱父嗑頭。

檢方起訴指控，去年初，邱女有意和廖男（27歲）分手，廖見感情無法挽回，5月27日去賣場買水果刀、童軍繩，28日帶著凶器到台北市中山區邱女住處找邱女談判，其中2刀刺在邱女背部是命傷，造成5公分、6公分2道深層刀傷，致邱女死亡。

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