牛樟木慘遭「開天窗」 山老鼠集團10人落網

2019-10-09 10:46

［記者陳賢義／台東報導］台東王姓男子夥同9名山老鼠，採「一條龍」的犯罪模式橫行武陵山區，盜採及銷贓一手包，誤以為神不知鬼覺，殊不知詭計早被查緝小組掌握，情蒐半年展開拂曉出擊，直搗賊窟帶回王等10嫌，查扣近300公斤牛樟塊，訊後，被依竊盜及違反森林法等罪嫌移送法辦。

王嫌等人從今年初起即橫行於武陵山區，起先化整為零，各自竊取珍貴林木，未料賊味相投的10人竟在今年7月後，為了圖謀珍稀林木資源，商議共組竊盜集團，未料到一舉一動早被掌握，檢警藉由台東林管處提供大數據盜伐熱點分析，抽絲剝繭鎖定相關作案地點，並在勘查現場時當場人贓俱獲，逮捕到1名正在鋸切牛樟木的犯嫌。

檢警擴大偵辦，經年半年蒐證，日前由檢方指揮保7總隊第9大隊、台東縣刑大、關山與台東警分局，會同台東林管處展開拂曉出擊，直搗賊窟帶回10嫌，查扣近300公斤牛樟殘塊。

保7總隊第9大隊表示，王等10嫌採「一條龍」犯罪模式從事不法，從盜採至銷贓一手包辦，呼籲不法份子，國有森林是生態環境之本，為保護珍貴林木資源，政府已組成檢警林查緝平台，號召全民一起維護國土及保護環境生態，勇於檢舉不法，加入捍衛尖兵的一員，檢舉專線0800-000930（您您您救山林）。

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