鎮瀾宮鄭銘坤父女疑勾結中華電信作假帳 百萬交保候傳

2019-10-09 09:46

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署偵辦中華電信涉及「假交易、真貸款」案，意外發現鄭銘坤女兒經營的公司，及中華電信與鎮瀾宮聯合推出的網路「線上光明燈」疑似涉及假交易弊案，台中檢調8日兵分多路展開搜索，漏夜偵訊後訊清晨鄭銘坤以100萬交保，還有鄭的女兒等4名公司負責人及股東也以20至50萬交保，檢方說明他們涉及證交法、商會法及偽造文書等罪。

台中地檢署偵辦中華電信涉及「假交易、真貸款」案，發現2016年6月間起中華電信與趙男陳男、李女等3家公司及鎮瀾宮，聯合推出「線上光明燈」，其中涉及虛列交易額數千萬元，涉嫌違反證交法及商會法等罪，有必要釐清，8日上午指揮法務部調查局臺中市調查處，持法院搜索票搜索相關3家公司及涉嫌人住居所6處，帶回相關書證及物證。

檢察官漏夜訊問相關被告及證人後，認為被告鄭銘坤（金字頭公司實際負責人），李某（金字頭公司名義負責人）、趙某（乙公司負責人，梧棲區）、謝○珊及陳（丙公司負責人及幹部，新北市）、鄭女（金字頭公司股東）等人嫌疑重大，有羈押之原因惟無羈押之必要，鄭銘坤以100萬交保、趙某50萬元交保、被告李某、謝某及鄭女各具保20萬元，並均限制出境、出海，其餘陳等多名證人請回。

他們之間如何做假帳及作帳的數量，檢方三緘其口。

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