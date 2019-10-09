高雄又爆街頭鬥毆 男疑欠5萬元被圍毆

2019-10-09 07:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市陳姓男子今天凌晨在鼓山區華榮路與裕誠路口永和豆漿店被人毆打，警方出動快打部隊處置，將涉案郭姓男子等4人帶回釐清案情，初步了解為債務糾紛，警方正調查究辦。

高市警方凌晨2時27分接獲報案，指稱街頭發生鬥毆案，左營、鼓山分局出動警力前往處置，案由左營分局偵辦中。

經警方了解，遭毆打27歲陳姓男子積欠46歲郭姓男子5萬元，陳今天凌晨左營區瑞豐夜市內玩德州鋪克，被郭男及其友人撞見，郭男向陳男追討債務，因意見不合發生肢體衝突。

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