聽完馬俊麟痛哭吐這句 律師驚呼：太太得分了！

2019-10-09 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕王瞳、馬俊麟因拍民視《大時代》擦出感情火花，日前爆出王瞳帶著媽媽和阿姨「侵門踏戶」，到馬俊麟家對正宮梁敏婷叫囂，事後王瞳、馬俊麟緊急召開記者會，馬俊麟在記者會上落淚承認「沒有控制好感情」，律師林智群說，聽完這句話就知道太太（梁敏婷）得分了。

王瞳在記者會上難過落淚說，在10月1日生日當天，收到馬俊麟正宮梁敏婷提告的傳票，強調自己並沒有侵門踏戶，而是有先致電梁敏婷，但依照她對梁敏婷的瞭解，梁敏婷根本不會想見她，所以才會直接殺過去；而馬俊麟則在記者會上激動淚崩，承認「沒有控制好自己的感情，沒有把戲裡戲外的界線畫清楚」，不過對於梁敏婷向王瞳提告、求償400萬，他則說，「我不知道我在公司要怎麼去面對其他藝人、王瞳的家人」。

律師林智群對這次事件提出想法，他認為，碰到外遇時，太太普遍都會希望告刑事通姦，不過抓姦在床難度「太高」，再加上侵入他人住宅的違法問題，因此太太通常退而求其次，藉由打民事官司主張配偶權受到侵害並要求損害賠償，這時候舉證難度就會再降低一點。

林智群說，若進入民事官司，只要能拿出老公跟小三的鹹濕對話以及牽手照片，通常就能得分，而若能拿出照片證明「有通姦事實」，那獲得賠償的金額會更高。

林智群說，馬俊麟、王瞳開的記者會結束後，網路罵聲連連，社會觀感不但沒有變好還變差，「那開這個記者會要幹嘛？」直呼這次記者會「沒頭沒腦」、「沒經過內部討論」，難道「是要給人家洗臉的嗎？」

林智群說，馬俊麟在記者會上直接承認「沒控制好感情」，他就知道「太太得分了」，因為太太想證明的一直是「先生跟王瞳的逾越朋友分寸的互動」，沒想到在記者會上竟直接獲得了先生的「認證」，甚至還有王瞳在旁背書，林智群笑說，「我真的不知道這兩個傻瓜在搞什麼？」並在最後強調，馬俊麟跟王瞳需要找的是律師，而不是阿姨。

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