遭友人譏笑「沒槍怎輸贏」 毒販買槍打死對方判無期定讞

2019-10-08 19:59

〔記者張文川／台北報導〕台南市50歲毒販胡正義，8年前因貸款佣金糾紛與友人穆六山起糾紛，遭對方穆男譏笑「你連槍都沒有，憑什麼跟我輸贏？」胡男憤而購槍，對穆連開3槍，穆中彈負傷駕車逃離，傷重不治；台南高分院更二審依殺人罪將胡正義判處無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案確定。

判決指出，胡正義案發時是恐嚇罪通緝犯，平時在台南從事放貸款、經營毒品生意，因貸款730萬元佣金與信用卡遭盜刷，與友人穆六山發生爭執，穆男譏諷胡「小小偷，你憑什麼要跟我輸贏？連一把槍都沒有，要拿鋤頭柄來跟我打，是不是？」胡被激怒，向不知名友人購得一把改造90手槍，計劃報復穆六山。

2011年11月30日下午2點多，胡正義得知穆六山與陳姓友人開車到永康區中正路一處停車場，於是他就到停車場附近埋伏守候，見穆六山準備離去時，朝穆男開1槍，穆男中彈後，負傷要開車離去，胡男又對穆連開2槍。

穆男帶傷駕車逃離，但因傷重，趴倒在方向盤上，最後汽車撞上民宅，穆男被送醫後因失血過多，傷重不治；驗屍報告指出，子彈是從左後背射入，射破右肺，彈頭卡在肋骨上。

胡男行凶後騎機車、再攔搭計程車逃逸，直到隔年2月16日，警方鎖定他躲藏在屏東縣潮州鎮出租鐵皮屋，出動30多名員警攻堅圍捕，他躲在天花板夾層卻摔落，被逮捕歸案。

台南高分院更二審今年6月認為，胡正義擁槍自重，只為了金錢糾紛無法妥善解決，即持槍埋伏射殺對方，使被害人家屬傷痛至極，嚴重危害社會治安，犯後面對明確證據仍全盤否認開槍，毫無悔意，判處無期徒刑；最高法院今認同更二審判決，駁回上訴，全案定讞。

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