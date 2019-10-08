把握黃金6分鐘 台南消防局宣導CPR、AED操作

2019-10-08 10:33

〔記者王俊忠／台南報導〕針對「無呼吸心跳患者（OHCA）」儘快執行CPR與AED電擊，是能否及時挽救病患生命的關鍵要素，中央衛福部調查顯示8、9成民眾聽過CPR；3、4成有聽過AED，但緊要關頭真正會動手急救的人卻不到1成，民眾不敢施做主因是怕救人沒成功會挨告，以及CPR技術未複習生疏、忘記如何操作。

為提升台南市急救患者存活率，把握黃金6分鐘，宣導民眾立即給予危急病人急救處置，南市消防局配合衛生局共同向市民宣導施做CPR工作，結合轄內各社區、學校、機關團體活動及配合各項節慶、921國家防災日、各項防溺、防火、救護宣導週等時機，教育市民學習CPR急救技能。

從2017年1月到2019年8月底，南市消防局執行CPR宣導場次有365場、宣導2萬829人次，甚至在119指揮中心受理疑似OHCA案件時，值勤員會同步在電話線上指導民眾為患者做CPR急救，有即時搶救回人命情況。

依據南市救護案件旁觀者CPR執行率統計分析，2017年至2019年8月OHCA求救案件，旁觀者做CPR執行率，2018年為38.95%，雖比2017年的41.4%下降約2.5%，但今年到8月統計，旁觀者CPR執行率已有42.3%，有增加趨勢。

另觀察今年南市各區旁觀者CPR執行率統計數據，37區中有32區旁觀者CPR執行率已達30%以上，與去年比較，其中以左鎮區（上升56.67%）、龍崎區（上升30%）、歸仁區（上升24.94%）、後壁區（上升21.15%）、北門區（上升19.23%）、下營區（上升19.05%）、官田區（上升18.06%），消防局長李明峯認為可見宣導多年有其成效。

同時也因為南市旁觀者CPR執行率的提升，今年1月至7月市府消防局接獲OHCA患者急救送醫人數為944人，其中經消防局EMT救護人員急救處置，到醫院後恢復心跳人數為250人，急救成功率提升到26.5%。

市府消防局秉持市長黃偉哲「做得更好，市民過得更好」的理念，除了持續在平時與各類防火宣導活動納入CPR+AED宣導、向民眾宣導如何使用緊急救護設備外，依緊急醫療救護法第14條第2項內容「救護人員以外之人，為免除他人生命的急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責規定。」，日後會加強宣導民眾協助急救有依法免責的觀念，以提升民眾操作CPR的意願，共同打造更安全健康的生活環境。

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