國中女學生住校遭狼師性侵 畢業後才敢告知父母 狼師判賠百萬

2019-10-08 10:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕任職於新北市某知名私立國中的李姓教師2008年間發現班上剛入學的學生小玲（化名）對住校生活不適應，多次主動關心，讓小玲產生仰慕之情。未料，兩年後李男竟多次在校內小玲發生性關係。小玲畢業後難忘陰影，跟父母與同學說出與老師發生性關係過程，並於去年提出民事訴訟。基隆地方法院近日審結，判處李姓狼師需賠小玲雙親1百萬元。

小玲向法官表示，李男是自己就讀國中一年級時的班級導師，因為剛進學校就要住宿，不太適應，老師經常關心自己，拉近兩人的關係。國三下學期開始，老師就經常要自己在晚自習時，到辦公室念書或幫忙拿東西，接著跟發生性關係；還有假藉要帶自己到宜蘭看病的名義，卻被老師帶到家中嘿咻。讓自己的身心受到無可抹滅的傷害，而爸媽知道自己遭到老師侵害也痛苦萬分，要求老師應分別賠償自己3百萬、2百萬、2百萬元。

李姓教師則表示，小玲於2016年就已經對自己提出刑事告訴，卻遲至2018年才提出民事訴訟請求賠償，已經超過2年消滅時效，就算認為自己需要賠償小玲及其雙親的損害，也應該酌減至10萬元以下。

法官調查，刑事訴訟的部分，李姓教師於一審以被判處有期徒刑2年6月，而被告也提起上訴；而小玲在校內頗受李男照顧，雙方並無怨恨仇隙，小玲沒有誣陷老師的動機與必要，因為擔心老師不理她，才會與他發生性關係。

且否認犯行的李姓教師，也未通過測謊，事後更傳訊息向小玲雙親道歉，而李姓教師的配偶也曾傳LINE跟小玲母親表示，「很感謝讓我們進去賠罪，不敢請求你們的原諒，對不起〜對不起〜」。

法官認為，小玲提出刑事訴訟時隔了2年才提出民事求償，時效確實已經消滅，但小玲的雙親是在2017年才得知此事，時效並未消滅，求償有據；考量兩造經濟等狀況，判處李姓教師需分別賠償小玲雙親各50萬元。

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