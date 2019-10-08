忘擺「小心地滑」警語牌 美國學校9歲童摔死起訴清潔婦

2019-10-08 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市美國學校9歲吳姓學童在學校餐廳奔跑時，突然仰面重摔後腦著地，送醫急救仍因顱內出血腦挫傷不治，案經吳父向檢警提告，檢方調查發現承攬校方清潔工作的公司，指派楊女在校負責清潔維護，然而她卻未依規定設置「小心地滑 CAUTION WET FLOOR」的告示牌提醒經過人員，檢方認為有疏失，因此依業務過失致死罪嫌起訴楊女。

檢警調查，42歲的楊女受僱於清潔公司，該公司承攬新竹縣美國學校的環境清潔維護工作，公司並指派楊女負責學校環境清潔維護。

楊女經公司教育訓練，已知悉地板清潔時，不應在地板上留有水漬，亦不能太濕，並且應在明顯處設置警語為：「小心地滑 CAUTION WET FLOOR」等語的告示牌提醒經過人員，以防經過人員因濕滑而滑倒。

去年9月14日下午4點多，楊女在學校地下1樓餐廳垃圾桶旁清掃拖地後，使地板潮濕，且並未依規定設置告示牌提醒經過人員，當時越南籍9歲吳姓學童跑步經過時，因地板濕滑滑倒，頭部後腦勺撞擊地板，致頭部外傷合併顱內出血及腦挫傷等傷害，經送醫急救，仍於去年10月3日不治。

檢方勘驗現場錄影畫面，發現案發當時楊女在現場垃圾桶間，拿拖把擦拭周圍地面後，並未放置任何警告標示，垃圾桶間未開啟燈光，當時餐廳內僅有楊女、吳姓學童及另名女童，楊女工作結束後走到餐桌，一邊攜包包要下班，一邊與在餐桌玩牌的吳姓男童及女童交談，不久男童見楊女要離開，於是拿衛生紙奔跑到垃圾桶間，剛跑到楊女以拖把擦拭區域，突然仰面重摔、後腦著地。最後檢方依業務過失致死罪嫌起訴楊女。

另外，吳姓男童在竹科上班的父親，同時也控告校方總務主任涉嫌業務過失致死，然而檢方調查後認為，總務主任對於清潔公司派駐負責清潔工作人員，並無指揮監督關係，因此這部分不起訴結案。

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