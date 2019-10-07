長榮大房內戰 「弟弟派」提告遭駁

2019-10-07 19:29

〔記者溫于德／台北報導〕長榮集團大房三兄弟鬩牆，老二張國明、老三張國政聯手的「弟弟派」不滿老大張國華力挺老臣柯麗卿掌管長榮國際董事，雖一同提告要求凍結長榮國際董監事改選結果，案經法院權衡雙方厲害輕重，認定「弟弟派」暫無保全必要，今年3月21日裁定駁回。至於「弟弟派」另提告撤銷股東會決議部分，台北地院今再駁回弟弟請求，可上訴。

據悉，法院今不會就本案提供判決理由。

前案裁定指出，「弟弟派」提出本案訴訟時被告為長榮國際，以爭執股東會決議效力，並非與「哥哥派」等人作爭執，因此兩者間不具爭執的法律關係存在，與定暫時狀態假處分要件不合。

「弟弟派」雖又主張，長榮國際資產總額高達數百億元，對海內外諸多事業具重大影響力，若日後確認「哥哥派」與長榮國際間無委任關係存在，將嚴重影響公司和股東利益；「弟弟派」同時提出股東持股資料、公司年報等資料為證。

但法官認為，「弟弟派」提供的資料僅能說明持股情形、長榮國際資產負債等狀況，無從直接推論「弟弟派」主張風險成真後具體損害為何；再者，「弟弟派」也未提出任何對長榮國際的未來規劃，或具體指出「哥哥派」當選董事將對公司或其他股東造成何種損害。

至於「弟弟派」另提告撤銷股東會決議部分，今遭法官判決駁回。

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