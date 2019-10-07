潤寅詐貸案延燒 檢調再搜索約談11人

2019-10-07 20:50

〔記者黃捷／台北報導〕潤寅實業涉嫌向14家銀行詐貸84億餘元，就在事情曝光前，負責人楊文虎、王音之夫婦潛逃香港，兩人的女兒則在出境時遭檢調拘提，日前遭羈押禁見。檢調今再次發動搜索，兵分18路約談11名涉案員工及配合廠商，晚間將陸續移送台北地檢署複訊。

檢調調查，潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司，不僅製造假交易，也透過複雜的轉投資，騙過14家銀行詐貸84億餘元，雖一度因還不出債款，有銀行察覺有異，但楊文虎夫婦透過立委疏通，藉口伊朗遭美國經濟制裁，資金卡在伊朗周轉不來，成功拖延時間。

而在全案掩蓋不了曝光之前，楊文虎夫婦早於今年6月中就已失聯，銀行這才確認受騙報案，金管會介入調查，赫然發現潤寅早從去年第4季就開始作假帳，全案也依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪移交檢調偵辦。

檢調於6月21日發動首波約談行動，諭令重要秘書林奕如60萬元交保、財務莊淑芬50萬元交保、員工陸敬瀛30萬元交保、監察人楊文海則20萬元交保，4人均限制出境出海，並對楊文虎夫婦發布通緝。

檢調陸續接獲其他銀行提告後，發現夫婦倆的女兒楊宇晨疑也是共犯，楊女還涉嫌替逃亡海外的父母洗錢，立刻對她發布境管，楊女9月20日企圖搭機離境時，當場遭到逮捕，移送北檢訊問後，檢察官認為有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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