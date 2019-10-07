高樓緊急昇降機首度納入操作訓練 台南警消提升高樓救災能力

2019-10-07 17:33

〔記者楊金城／台南報導〕高樓緊急昇降機的操作首次納入消防員訓練，台南市消防局第一救災救護大隊今天在新營區體育場舉辦七項體技能測驗暨救助隊複訓後，再到17樓高的新營中正世家大樓進行緊急昇降機及消防專用蓄水池搶救演練，以提升消防員救災能力。

七項體技能測驗包括3000公尺跑步、折返跑、平板支撐、伏地挺身、單槓、舉重和全副消防裝備負重訓練。

南市第一大隊轄下的新營、鹽水、白河、東原等8個分隊隊員分批都要接受測驗，驗收平時體技能訓練成果，連大隊長丁春能、副大隊長陳裕仁和葉名軒都要受測。

最特別是高樓緊急昇降機的操作，這是消防署第一次要求各縣市必須訓練項目，丁春能說，10樓以上由建築法規要求設置的高樓緊急昇降機，以前未列在消防法規的檢查項目，地方消防隊不曾消防安檢緊急昇降機，也未訓練如何操作昇降機，為此實地訓練隊員操作高樓緊急昇降機，以利消防布線和搶救。

當高層建築物火災發生時，消防員全副裝備爬上樓，那還有力氣救災？消防員可利用大樓本身的緊急昇降機運送消防搶救器材及消防員接近起火樓層，並運用消防出水口接水帶來執行滅火救災工作。

由發電機供電的緊急昇降機裝設有特殊設計，如「緊急召回裝置」，只要消防員啟動緊急召回裝置，電梯一定會立刻回到一樓，另有「一次消防」的設計，電梯完全由車箱內的消防員操控，還有「二次消防」，緊急昇降機的門還未關上，就能升降，以爭取救災時間。

緊急昇降機均位於建築物角落之排煙室內，四周有甲種雙向防火門阻隔火勢，又有排煙機協助排煙，故其所處之空間很安全，適合做為消防人員緊急救災之用。

高樓消防專用蓄水池，則可由消防車上的加壓幫浦來當中繼幫浦供水給大樓使用救災。

丁春能說，這次操作演練，讓消防員明白高樓火警還有這些救災法寶可使用。也因消防員執行搶救任務時，需消耗大量體力及專注力，惟有透過平時不斷訓練各項體技能，測驗驗收訓練成果，在救災現場才能完成各項任務。

台南市消防局並呼籲，各大樓如配有緊急昇降機、消防專用蓄水池及其它消防設備，管委會應定期請廠商檢修，才能輔助消防隊救災，確保居民生命財產安全。

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