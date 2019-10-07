遺失手機定位消失 還有這一高招可找回

2019-10-07 10:28

〔記者楊政郡／台中報導〕陳男的手機遺失，他登入電腦查詢手機定位，定位也消失，立即以同門號申辦一張SIM卡，在預設關閉系統功能貼上「拾到手機的好心人、裡面有我十分重要訊息，麻煩你聯絡……」訊息，該訊息會在每次開機時出現，讓拾獲人看見。張男取得該手機但打不開而送修，通訊行人員發現上述訊息，聯繫失主陳男，由陳男報警處理，張男辯稱手機是綽號「阿偉」給的，說不出阿偉真實姓名，檢方依贓物罪起訴張男。

台中地檢署起訴書指出，張男在今年2月間，綽號阿偉支男子交付一支小米廠牌手機，明知是來路不手機，留下來使用，但是無法開機，同月12日晚間送修就出事了。

失主陳男是2月8日騎機車經大雅區中清路上遺失，一發現遺失他當天就登入電腦，查詢手機定位，但手機定位已消失，一般人到此就沒轍了。

陳男不死心重新申辦同門號SIM卡，然後以手機預設關閉系統的功能，貼上「拾到手機的好心人、裡面有我十分重要訊息，麻煩你聯絡……」訊息。

該動作會讓拾獲該小米廠牌手機者一開機就看到該訊息，而張男12日拿到手機卻無法開機，就把手機送修，大雅區某通訊行進行維修開機後，就發現上述訊息，主動通知失主陳男，陳某報警處理。

張男坦承送修該手機，但否認是他拾獲手機，供稱是綽號阿偉給他的，不過不論是誰拾獲，張男已觸犯贓物罪嫌。

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