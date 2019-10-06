被告傷害謊報身分 越南籍導遊害同鄉被通緝

2019-10-06 23:36

〔記者許國楨／台中報導〕擔任旅行團導遊的越南籍男子Viet，之前因故同團簡姓司機肢體衝突，警方獲報到場抄錄人別資料時，他以張姓同鄉的名字蒙混，簡男事後提告警方通知Viet到案時，因疏忽未比對相提供證件與本人是否相符，就將全案依傷害罪送辦，反讓張男因此遭通緝被查緝到案，所幸法官最後還張男清白判無罪。

判決書指出，Viet在前年9月14日晚間於中市某飯店前，因口角與旅行團簡姓司機大打出手，警方獲報到場後，抄錄Viet的名字與電話，當時Viet冒稱是另名張姓同鄉蒙騙，而頭部、手指、小腿骨折及挫傷的簡男事後提告傷害，警方再依Viet提供的手機通知到案。

而Viet在警所偵訊時，仍提供張姓同鄉的居留證影本，沒有提供護照與居留證正本，但因他能念出張的正確年籍資料，警方未進一步確認居留證相片與Viet是否相符，訊後將全案依傷害罪函送台中地檢署後起訴，台中地院審理時，因涉案人未到案發布通緝。

無端被冒名且壓根不知自己被通緝的張男，被警方其他單位查獲時一再喊冤，強調案發時未在台中，否認涉案，台中地院法官為此比對Viet及張男兩人指紋、警詢錄影，確認非同人，當天與Viet同團的學習導遊林姓男子也作證，確認在法庭的越南籍張男並非他所認識的「Viet」。

負責警詢的警員也證稱，當時並未比對居留證相片與涉案男子是否相符，法官因此認定罪嫌不足判張男無罪；另針對Viet的真實身分及涉及的傷害與偽造文書罪，由檢察官適法處理。

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