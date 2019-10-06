撿到女學生悠遊卡竟把餘額用到完 男子被判罰5千

2019-10-06 08:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕徐姓男子去年9月22日晚間在松山火車站拾獲許姓女學生的悠遊卡，感應後發現，裡面居然還有687元餘額，心生歹念，拿著該悠遊卡四處購物，把餘額花到一元不剩。女學生發現悠遊卡不見之後，報警處理，警方調閱消費紀錄鎖定徐男將他逮捕到案。基隆地方法院近日審結，依侵占遺失物判，處罰徐男5千元，得易服勞役5日，緩刑2年。

檢警調查，去年9月22日徐男行經松山火車站時，碰巧拾獲許姓女學生的學生證，該學生證結合悠遊卡，可以直接當成悠遊卡使用。徐男立刻將該卡拿到餘額機感應，發現裡面還有餘額687元，就先拿來搭火車，再前往超商及超市購物，把餘額全部花光。

許女發現卡片遺失後，趕緊報警，警方細心調出悠遊卡卡號，查詢相關消費紀錄發現侵占者拿著卡片到超商及超市消費，便前往店家調閱監視器畫面；經過交叉比對後，揪出徐男約談他到案說明。

徐男起先否認犯行，辯稱自己是拿錯卡片，才會不小心用到撿到的悠遊卡，但檢察官不予採信，依法將他起訴。

法院審理時徐男改口承認犯行，並當庭表示願意賠償女學生1千元，希望能夠獲得諒解。

法官審理後，依觸犯侵占罪判罰徐男5千元，得易服勞役5日，考量他犯後已具悔意，予以緩刑2年。

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