酒駕的遇到不減速的 2車撞進田裡全毀3人受傷

2019-10-05 18:09

〔記者湯世名／彰化報導〕怎麼開的？彰化縣和美鎮今天凌晨驚傳兩車碰撞事故，21歲許姓女子駕駛百萬進口名車行經產業道路十字路口時，正巧王姓男子開車載黃姓友人從另一側駛來，兩車行經路口撞成一團，雙雙撞入田裡，車上3人都受傷，黃男有生命危險，警方發現王男酒測值超標，從路口監視器發現兩車行經路口時疑都未減速，直呼驚險。

警方調查，這起事故發生在今天凌晨零時40分左右，許姓女子駕駛百萬名車行經和美鎮北堂路由北往南行駛，29歲王姓男子則開車載黃姓友人沿和頭路由西往東行駛，兩車行經無號誌的十字路口處時，疑似都未減速，當場撞成一團，兩輛轎車還都衝入一旁田裡。

消防局與警方據報都派員趕往現場，發現兩輛轎車車頭都嚴重毀損，許女、王男與黃男都已脫困在路邊待援，都有受傷，其中黃男腦出血傷勢較嚴重，有生命危險，全部送王秀傳醫院急救。警方實施酒測，王男酒測值還超標，警方依公共危險罪嫌將他移送法辦。

警方指出，肇事十字路口現場並無號誌燈運作，是一處產業道路路口，王姓男子酒測值超標已涉及公共危險罪，而黃男未勸阻王男酒後不得駕車，也違反酒駕新法可罰600元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法