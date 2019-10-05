深夜火鍋店吃宵夜 台中2男被拖出店外痛扁

2019-10-05 13:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名年輕人今天清晨到西區一家知名火鍋店吃宵夜，突遭一群人闖入揪出店外，雙方起口角，爭執拉扯後發生肢體衝突，兩人不敵人多勢眾被痛扁受傷送醫，逞凶一方隨即驅車逃離，傷者向警方表示不認識對方，無端被打也覺得莫名其妙，警方懷疑內情不單純，已調閱路口監視器追緝中。

這起鬥毆事件發生在今天清晨5時許，兩名年紀都在20出頭的楊姓、吳姓年輕人在東興路與向上路口一家知名火鍋店用餐時，突然有兩輛賓士車疾駛而至，接著車內陸續下來5、6人衝入店內，二話不說即將兩人拉出店外，接著只見雙方一陣爭執後，人多一方就地持店外的鐵製煙筒等器具，朝兩人一陣猛打。

楊、吳二人因寡不敵眾被打到抱頭亂竄，當時仍在店內用餐的其他客人見狀隨即打電話報案，警方趕抵時逞凶一方已驅車逃離，立即將頭部及手肘受傷的兩人送醫，幸醫治後無大礙。

目擊者向警方說，兩人疑似與人有糾紛，對方進入火鍋店後將兩人拉出店外，雙方談話過程中因意見不和有所拉扯，進而衍生肢體衝突；兩名傷者則向警方表示不認識對方，無端被打也覺得很莫名其妙，決定提出傷害告訴。

警方說，經調閱相關路口監視器，目前已鎖定逞凶賓士車的車號，將進一步以車追人追緝到案釐清案情究責。

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