4歲女童遭虐成植物人 繼母鬼扯「她自己跌倒」判6年半

2019-10-05 12:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕26歲黃姓女子涉嫌毆打4歲繼女頭、臉，繼女送醫搶救後成了植物人，黃女否認施暴，辯稱是繼女自己跌倒，卻不願接受測謊，新北地院痛批她毫無反省之意，今依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，判黃女有期徒刑6月6月，可上訴。

2017年2月，女童因在浴室滑倒頭部受傷，被送到醫院，經診斷女童受傷部位非跌倒造成，但家防中心調查後查無家暴證據，因此未進行安置，將個案列管追蹤，2017年5月，黃女發現繼女高燒不退，通知老公返家將繼女送醫，醫生發現，女童左耳紅腫、右側腦膜下血腫、下背及臀部等有多處瘀傷，經診斷有急性硬腦膜下出血、缺氧性腦病變、癲癇、肺炎等重傷害，需臥床無法進食、也無法控制大小便、無法坐站，無語言能力，智商最多只有2歲，治癒可能性極低。

偵訊時，黃女辯稱，沒打過女兒，只有命她罰站過，不知道女兒身上為何會有傷，審理時也矢口否認犯行。

黃女丈夫表示，平日忙於工作，都是黃女照顧小孩，常發現女兒身上有莫名傷勢，但與黃女生的兒子卻沒有，且女兒表現出非常怕黃女的樣子；女童阿嬤則說，孫女生出後都是她在桃園照顧，2015年7月至同年年底，兒子把她帶回新北市，期間去看孫女，發現孫女身上有燙傷，孫女說被「媽媽打、媽媽燙」，她心疼把孫女帶回桃園，2016年底因孫女就學問題，兒子就又把孫女接回新北市唸書；女童祖父也指，孫女好像很怕黃女，很聽黃女的話，有看到孫女身上有「烏青」，孫子卻沒有，「可能不是親生的和親生的有差」。

女童生母則說，女兒送醫後，黃女曾打電話給她告知女兒住院，但稱是她兒子生病住院，女兒才一起住在醫院，因此感染腦膜炎，未提到女兒有其他傷勢。

法官認為，黃女於測謊當日以有心臟病及憂鬱症為由拒測，卻提不出證明，醫院診斷也認定女童重傷害應是「外力擊打頭部」所致，佐以證人證詞，認定黃女毆打女童犯行，造成女童終生難以回復的嚴重傷害，犯後仍飾詞狡辯否認犯行，判刑6年6月。

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