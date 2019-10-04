南方澳斷橋》黃國昌批檢測草菅人命 宜縣府反擊

2019-10-04 21:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］立委黃國昌今日再批宜蘭縣政府105年的南方澳大橋檢測草菅人命，檢測報告中竟然將「吊材」填寫為「良好」；宜縣府回應，黃委員航港局21年沒依規定檢測為何不提？這樣的指控對出於善意，而多做橋梁檢測報告的縣政府很不公平。

黃國昌拿出宜蘭縣政府的橋樑檢測報告，質疑縣政府代表，為何公然在國會撒謊說鋼纜不必檢測？這個檢測是誰做的？表是誰填的？當初QA如何審查通過的？他更質疑這種攸關人命的橋梁檢測，誰准許在限制性招標評選後，竟然任意轉包牟利的？

縣府表示，南方澳大橋管理單位是港務局，依規定應由港務局每2年做一次檢測報各，如對橋梁安全有疑慮，則須再提出詳細的檢測報告，但橋樑從民國87年起建成至今，航港局從未依規定做過檢測，這部分黃國昌委員為何不提？

縣府指出，當初宜縣府是出於善意，要為全縣所有公所便列經費做橋樑檢測，以保障縣民安全，誤以為南方澳大橋為蘇澳鎮公所管理，才會再103年與105年做相關的檢測報告。

縣府表示，後來發現橋是航港局管理，將報告轉交給航港局後，後續107年就應由航港局自行依規定提出檢測，如有疑慮，則要再提出詳細檢測，縣府提出的檢測僅是初步的目視檢測，如需詳細檢測，也應由管理機關航港局提出，針對黃委員的指控，對縣府很不公平。

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