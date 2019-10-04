「蘆竹王陽明」拍性愛影片散布 重判12年8月

2019-10-04 17:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕自封「蘆竹王陽明」的富少李威德拍攝自己與女友、網友的性愛影片後PO網，被害女子中年紀最輕的甚至只有15歲，桃園地方法院下午依兒童及少年性剝削防制條例等15罪，重判他不得易科罰金之罪應執行有期徒刑10年、得易科罰金之罪應執行有期徒刑2年8月。

李威德下午並未蒞庭聽判，法官認為，李威德對於拍攝性愛影片並散布等罪行，坦承不諱，竊錄被害女子性交影片數量非常多，嚴重侵害被害女子的隱私，戕害身心甚鉅，事後還以影片恐嚇被害女子，使被害女子精神上受有極大畏懼與痛苦，實應嚴懲。

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