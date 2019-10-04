南方澳斷橋》大橋在眼前崩塌 漁工：現在只想回家...

2019-10-04 12:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋崩塌，3艘漁船被壓垮，當時在船上共有22名移工，其中6人罹難，16人生還；目前最資深船員、菲律賓籍的Fernando，來台11年半，剩6個月就滿期，但他放棄剩下工作機會，不願接受轉換雇主；他說，4天以來他睡不好，恐怖場景不斷浮現，「現在最想做的是趕快回鄉，擁抱自己的家人」。

跨港大橋壓垮新臺勝33、266、366號，其中366號有4人罹難，266號則有2人：隸屬366號船員的Fernando，當時正巧上岸作業，親眼目睹橋樑在他面前崩塌，雖幸運逃過一劫，但如同災難片的場景，4天以來歷歷在目，他說，「這幾天完全無法好好睡覺」。

外籍移工依照規定，在台灣累積工作時間不能超過11年，2007年抵台的Fernando，來台工作時間已11年半，是船上最資深的船員，每月薪資收入至少3萬6千元。

雖然工作漁船毀損，仲介、船東及蘇澳區漁會允諾會協助新臺勝移工轉移雇主，但Fernando打算放棄剩餘6個月工作機會，返回家鄉。

「I'm scared！」Fernando說，菲律賓工作機會少，薪資低，他為了生活來到台灣打拚，沒想到卻碰到斷橋，船上4名好友罹難，傷慟至今仍未平復，「每次一想到事故情景，胸口就好痛」。

Fernando與妻子育有3名孩子，老大14歲，最小年僅4歲；他說，若留在台灣，還有6個月工作收入可領，但他寧願放棄，「我現在只想趕快回家，擁抱自己的家人」。

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