盜伐要付慘重代價 5人被判刑併科罰金共近2865萬

2019-10-04 12:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣人與逃逸外籍移工當山老鼠，盜伐台灣珍貴林林賺取暴利，被逮後付出代價高昂，南投地院近日將劉姓等5名山老鼠依違反森林法罪名，分別判處2年6月到1年6月不等有期徒刑，每人都被併科罰金，以贓款10至20倍計算，罰金金額總計高達近2865萬元。

南投地院判決書指出，劉姓、朱姓、張姓、陳姓和余姓男子，分工進行盜伐，有的雇用逃逸外籍移工，有的負責載運，有的負責保管及販售，5人在2015年間多次到南投木管處管轄的林班地盜取台灣扁柏角材，每材以最低市價1700元計算，各竊取價值90多萬元、60多萬元、28萬餘元、130萬元、102萬元的台灣扁柏角材。

法官在判決書中表示，國家森林有涵養國土、孕育自然生物之效，對自然生態與環境保護有重大意義，但劉男等5人，為貪圖快速獲得金錢，結夥他人數次竊取我國珍貴森林資產台灣扁柏，對森林保育和自然生態危害極大，因此處判刑外，也依森林法規定併科贓款10倍以上20倍以下罰金。

南投地院法官分別判處劉姓男子有期徒刑2年6個月，併科罰金400萬元；朱姓男子有期徒刑2年4個月，併科罰金400萬元；張姓男子有期徒刑1年6個月，併科罰金364萬7800元；陳姓男子有期徒刑2年，併科罰金900萬元；余姓男子有期徒刑1年10個月，併科罰金800萬元。

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