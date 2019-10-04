南方澳斷橋》最資深罹難漁工 太太、小姨子今赴福園

2019-10-04 11:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］南方澳大橋坍塌導致6名外籍漁工罹難，其中，已來台12年、資歷最深的Impang George Jagmis的太太為Marie Anne Impang與小姨子Meriam Dimailig，中午12點將從菲律賓抵台，來到員山福園（宜蘭縣殯葬管理所），處理Impang George Jagmis的身後事。

47歲的Impang George Jagmis與太太與有1子，為養活家人，12年前來到台灣擔任漁工，是新台勝1號的船員，在船東眼裡，他個性很溫和，也很聽話，其他資淺漁工都很願意聽他的話，沒多久就被船主升任當領班。

南方澳大橋坍塌當下，Impang George Jagmis正跟著其他漁工們到橋下排隊等著為漁船加油，當時他正在新台勝266號船上，不料，橋卻突然坍塌，奪走他的性命，遺體經過近22小時、漏夜搜索，2日上午才在第13號碼頭海域被找到。

Impang George Jagmis因年資已有12年，又沒有大學學歷，依規定不得被續聘需要返鄉，只差半年，明年4月他就可以返鄉，與家人團圓，卻因這場突如其來的意外，讓他魂斷異鄉。

宜蘭縣殯葬管理所為方便罹難的6名漁工家屬追思，於福園內設置專屬追思靈堂，Impang George Jagmis的太太與小姨子今早就從菲律賓搭乘飛機來台，預計中午12點抵達福園，處理Impang George Jagmis的身後事；宜蘭縣殯葬管理所指出，罹難者家屬使用福園內的各項設施，都免費。

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