長榮資深空姐當小三 免費機票與人夫爽遊歐洲

2019-10-04 06:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕長榮航空李姓空服員愛上在餐飲業擔任高階主管的林姓人夫，二人出雙入對共遊歐洲，儼然以夫妻自居，高調示愛，林妻怒告小三後，先生竟動粗逼她撤告，讓法官無法置信的是空姐竟無視訴狀，2天後照常與人夫爽玩歐洲10天，然後向法官辯稱她免費機票多，出國巧遇人夫同賞夜景而已，新竹地院法官完全不採信，判李女需賠償正宮40萬元！

48歲的陳姓國中女教師說，與林男結婚20年育有2 子1 女，闔家原本幸福洋溢，而同為48歲的李女竟秘密偷吃人夫，2017年她發現先生外遇，透過messenger 通訊軟體，找到先生外遇對象的妹妹，請她轉告不要妨礙別人家庭，但二人仍公然出遊並拍攝情侶樣貌之勾手、緊靠、搭摟照片，也將她公婆視為自己長輩，毫不避嫌地合影，儼然夫妻一般，也有身著長榮空姐制服的合影沙龍藝術照貼在夫家冰箱。

去年11月底林男在臉書上炫耀與李女出遊照片，甚至有人留言「那位美女是你太太？」，有人實在看不下去，轉傳給她。

陳女請法官調閱入出境資料，確定二人同進同出國多次，林男要她撤回對李女損害賠償訴訟，她不肯，竟對她動粗，然後隔天聯袂爽玩奧地利、維也納10天。

林男之前曾使用電腦軟體，試算與李女合婚配對指數，並將試算結果連結於個人臉書頁面，經小孩無意間發現，才坦承已被李女的溫暖融化、發生性行為，二人卿卿我我即時調情通話，全程公然地在客廳以手機擴音，完全不顧妻兒感受。

林男曾利誘以桃園市4千萬豪宅過戶給她來換取撤告，也曾威逼若不撤告，要賣房子趕她出去或是拿去貸款請律師。憤而對李女求償70萬元。

李女則否認與林男同居、交往、介入他人婚姻之事實，還說自己長期任職長榮航空空服員，有大量公司贈與機票可使用，當然會有頻繁入出境紀錄，林男則為餐飲業高階主管，經常有出國考察需求，兩人3 年內僅有寥寥可數之3 次時間較為接近之入出境情形，彼此臉書互相按讚，境外巧遇賞夜景而已。

法官調查，陳女指控林男動粗聲請保護令時，林男辱罵她「一隻賤嘴巴、惡毒的女人、變態、瘋女人！」

且勘驗林男與李女對話過程中，充滿愉悅歡樂的聲音，林男說「好想親親」，二人一直重覆「愛你喔」或「想你喔」！

法官認為最可議的是，本案起訴5 月31日送達李女，明知自己被列為侵害配偶權的訴追對象，竟仍依既有排定規劃，而與林男在6 月2日聯袂出國10天，可見李女無法自拔地繼續維持這段不正常男女交往關係，最終判賠40萬元。

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