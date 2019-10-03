南方澳斷橋》漁工出事前匯錢給妻兒 死訊早一步到老家…

2019-10-03 22:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋崩塌共有6名外籍移工罹難，其中，菲律賓籍的Impang George Jagmis（中文名：阿立），事發前一天、9月30日才剛將薪水匯給遠在菲律賓的太太，但這筆匯款受颱風假影響延期，阿立的死訊卻比生活費更早一步傳回家中，預計明天中午，阿立家人將抵台，見阿立最後一面。

罹難移工分別為Wartono（印尼籍）、Serencio Andree Abregana（菲律賓籍）、Ersona（印尼籍）、Impang George Jagmis（菲律賓籍）、Mohamad Domiri（印尼籍）、Romulo Jr Ilustrisimo。

在南方澳經營移工商店及換匯的黃致鈞，熟識罹難的外籍移工，哪位愛玩樂透，哪位最愛家，以及每個漁工的習慣，他都如數家珍；黃致鈞形容，移工對他不僅是老顧客，也是好友，聊天機會多，自然也被他們樂天的性格給感染，得知他們罹難後，就像失去6名好友。

菲律賓籍的Impang George Jagmis，黃致鈞記憶最深，他回憶，大家都叫他「阿立」，老家遠在南方菲律賓，妻子、孩子都在家鄉，為了生活，他跨海到異鄉討生活，是新臺勝號的「資深船員」。

漁工收入有限，每月基本收入約2至3萬，阿立每月定期到黃致鈞家中換匯，扣除生活基本開銷，全數寄回家鄉給家人。

黃致鈞說，阿立買的東西不多，省吃儉用，但喜歡去彩券行花玩賓果賓果，幾天前還幸運中5萬大獎，扣完稅後馬上到店匯回給家人分享喜悅，愛家程度可見一斑。

米塔颱風當天，阿立說完一句「hi friend」，走進黃致鈞店內，一如往常將大部份薪水寄回家裡，沒多說話，就趁著風雨不大時騎著腳踏車離去。但換匯當天正值颱風假，生活費匯到菲律賓已經是10月1日上午，阿立失聯訊息比生活費更早傳到家中。

黃致鈞感慨，阿立沒多久就可滿期回家，本以為可以開心與他揮手道別，沒想到最後換匯的日常，卻是最後見到他的身影。

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