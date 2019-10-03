前北市聯醫藥劑部主任陳立奇涉貪 遭起訴

2019-10-03 12:11

〔記者溫于德／台北報導〕時任台北市聯合醫院副策略長藥劑部主任陳立奇、藥品管理組主任陳怡靜，涉嫌利用「社團法人台灣臨床藥學會」名義，取得4件有關「長照」的勞務採購標案後，再以不實資料請款，共計詐領269萬餘元。士林地檢署偵結，依貪污治罪條例中利用職務機會詐取財物、行使登載不實公文書等罪嫌，將兩人提起公訴。

本案是現任士林地檢署檢察長朱家崎擔任廉政署長期間，掌握證據，今年1月8日指揮搜索；陳怡靜訊後獲20萬交保，陳立奇因涉案情節重大，有逃亡、勾串之虞，一度遭法官羈押禁見。

起訴指出，陳立奇與陳怡靜在2015、2016年間涉嫌利用臨床醫學會名義，主導臨床醫學會參加北市衛生局舉辦的長期照護相關標案，再以不實資料請款，從中牟利。

其中，被告透過「藥劑部104年度社區整合長照藥事服務計畫」詐得52萬8000元、「醫院社區整合式長照藥事服務計畫案」詐得64萬4990元、「105年度社區整合式長照藥事服務計畫採購案」詐得88萬元、「105年度獨居失能送藥到宅服務計畫採購案」詐得64萬2500元，共計不法所得269萬5490元。

檢察官認為，陳立奇、陳怡靜分別為北市聯醫藥劑部主任、藥品管理組主任，負責北市聯醫藥品供應與管理、社區藥事照顧等各項與藥品相關事務，但辦理4件有關「長照」的勞務採購標案時，竟不思廉潔、節省公帑，詐取政府經費，但陳女並未取得犯罪所得，且2人均有供述犯罪經過，以利追查，因此建請法官量處適當之刑。

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