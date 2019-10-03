分手變分屍 兇嫌逃死辯：只勒脖3分鐘不是故意

2019-10-03 11:03

〔記者王捷／台南報導〕因為不滿外遇對象要分手，吳茂騰勒死張姓舞廳小姐還分屍，還強調他只勒住張女脖子3到5分鐘，是殺人不確定故意，而不是故意殺人，不過法官依據法醫證詞，認為張女舌骨骨折，必須要要大力壓制15分鐘以上，認為吳茂騰的辯詞不可信，不過法官認為吳茂騰在犯後態度良好，有教化可能又沒前科，因此依殺人罪判處無期徒刑。

今年1月吳茂騰分屍張女後，又與4位女友交往，警方在2月持拘票逮捕吳茂騰，起初吳茂騰不願承認犯案，最後才向警方供出埋屍地點，這個舉動被法官認為，吳茂騰的犯後態度良好。

台南地院指出，在審理期間，吳茂騰對犯行都坦承，只是爭執他勒張女脖子的時間，大約是3到5分鐘，並沒有勒15分鐘，並非是故意殺人，張女舌骨斷裂，可能是因為分屍時不小心壓到。

但是，法醫認為，如果沒有以一定的力道壓住脖子15分鐘以上，舌骨不會骨折，另外在分屍時，也沒有壓住舌骨的必要，讓法官認為吳茂騰的證詞不可信，另外，調查證據中也顯示，吳茂騰勒死張女後，又用電話充電線纏繞張女脖子兩圈繼續勒，確認張女死亡，可以證明吳茂騰不是消極的等張女死亡。

不過，法官認為吳茂騰沒有前科，也坦承犯罪，有良好教與與職業，雖然手段慘忍但是有教化可能，因此做出無期徒刑的判決。

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