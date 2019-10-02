連千毅被押生意GG了 倉庫直播站貼出「結束營業」

2019-10-02 09:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕引發高雄直播主之亂之一的連千毅仍在看守所羈押中，高市府連2次聯合稽查，加上他所販賣商品深陷侵權疑雲，生意一落千丈，繼左營「蘭庭國際有限公司」總部自拆招牌暫停營業，多次發生鬥毆、車撞的倉庫直播站，也貼出「結束營業」告示，連的姊姊告訴警方，將處理好之前訂單及售後服務。

鼓山分局今表示，紛擾多時的網路直播主之爭，除了主嫌於日前相繼落網外，警方早就鎖定連的倉庫，藉由第三方警政介入執法，加上申請搜索由檢察官帶隊查扣相關物證做進一步檢驗，致使倉庫承租人陸續請人將未查扣的貨品清空，鼓山倉庫直播站貼上「結束營業」字樣，宣告落幕。

連千毅於新北落網前一天（9月20日），檢方曾指揮市警局、保二總隊、經發局、工務局、衛生局等單位，針對其直播倉庫執行跨局處聯合稽查，查扣棒、刀、太陽會徽章，以及賓士行李箱等商品，相關可疑物品及電腦主機，全數被帶回鑑驗、檢視，做進一步釐清。

除了左營分局對連千毅所開設的「蘭庭國際公司總部」以第三方警政執行稽查、斷其金源，讓業者自行拆下招牌結束營業，經第三方警政跨局處聯合稽查等行政方式執法後，位在鼓山區的倉庫直播站，日前即陸續請貨運公司派遣多部貨車，將未遭查扣的貨品封箱打包運走。

業者在倉庫門口和側門悄悄貼上「結束營業」字條，宣告整個事件已經落幕，警方強調有絕對的信心打擊街頭暴力，嚴懲聚眾滋事、槍擊案等，同時運用刑罰與行政併行手段，徹底瓦解不法組合。

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