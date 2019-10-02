好友還在裡面！ 移工聚集搜救現場等待奇蹟

2019-10-02 00:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋今天上午9點斷裂，橋面正下方的3艘漁船，被橋身重壓，6名受困失聯的漁工，昨晚11時救出2人，但已無生命跡象；受困6人都是外籍移工，即使進入深夜，仍有十多名同鄉在現場守候，仲介請移工回去休息也未有人離開；一名移工說，大家都認識，就當送好友最後一程。

被壓的漁船分別為新臺勝33號、366號及266號，266號昨下午4時從橋身下方拖出，現仍由搜救人員找尋船上失聯的2名移工；366號則有4人失聯，昨晚11時陸續拉出2人。

由於受困、失聯都是外籍移工，兩人同鄉或是曾共事過的好友，聚集在港邊，還有幾名移工自願「下海」，協助將受困的友人拖出。

首具遺體被破碎船艙拉出時，多人聚集在救護車旁，面對好友罹難，多人不發一語，即便仲介在旁叮嚀「趕快回去休息」，仍不為所動；其中一名移工說，失聯的船員都認識，希望送好友最後一程。

船艙還有2名移工失聯，等不到好友上岸，多名印尼移工聚集在封鎖線外守候，他們說，好朋友還在裡面，希望等到奇蹟發生，不能離開。

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