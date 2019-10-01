南方澳斷橋》6人受困壓扁船艙沉海底 搜救困難重重

2019-10-01 19:50

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋坍塌，一艘油罐車正好從橋上經過，連人帶車跟著墜落，司機重傷送醫；而橋下有3艘漁船並排被斷裂橋身壓住，造成10人受傷，6名外籍漁工受困漁船船艙失聯，消防人員破壞船體後，分別在橋的南邊與北邊將3艘船拉出，但船艙仍沉在3公尺深海底，加上海面油汙，讓搜救變得非常困難。

南方澳大橋於今天上午約9點50分坍塌，橋上的油罐車不幸未能及時通過，跟著墜落，起火燃燒，司機全身多處骨折，被送醫救治；斷裂的橋身壓住在橋下並排等著加油的新臺勝266號（158噸）、新臺勝366號（143噸）及新臺勝33號，8名外籍漁工受傷，6名外籍漁工失聯。

8名漁工被救起送醫急救，而失聯的6名外籍漁工，2人受困在新臺勝266號內，4人受困在新臺勝366號，新臺勝266號連同船艙有一半船體被壓在橋下，新臺勝366號則是整艘船被壓在海底。

救難人員出動2輛50噸吊車，想將漁船從橋底拉出，但船隻嚴重變形，吊車完全拉不動，加上海面布滿油汙，受困外籍漁工所在的船艙也被壓扁沉沒，完全無法進入，救難人員出動大型怪手，將船隻解體成兩半，再請來海軍拖駁船，將新臺勝266號從橋下拖出，但船面幾乎被剷平，船隻嚴重傾斜，船艙沉在水底。

救難人員上船以破壞器材破壞夾板，再以拔河的方式，將船面夾板拉起，希望能進到船艙，但船艙共有3層，破壞夾板後，在第1層船艙搜尋未果，下面2層船艙又黑又深，還有油汙，為保障救難人員安全，救難人員決定以拖駁船將新臺勝266號拉到3號碼頭後，再以吊車吊上岸，施以救援。

至於4人受困的新臺勝366號沉入海底，救難人員則以怪手先將船隻從橋下拉出，再派潛水人員潛入船艙內搜救，但晚間適逢漲潮，船體卡在橋下，難以拖出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法