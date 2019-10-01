南方澳斷橋》油罐車司機墜海重傷 姊姊：盼弟弟快康復

2019-10-01 18:56

〔記者林欣漢／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳地標跨港大橋斷裂時，一輛油油罐車正在過橋，直墜海中，張姓油罐車司機全身多處骨折，經搶救後仍在加護病房觀察中，張男姊姊今晚受訪時說，院方跟她們說，這3天是危險期，希望弟弟能趕快好起來。

張男的姊姊說，弟弟平時在中油認真工作，表現很好，希望這兩、三天的危險期他能轉好，再來就是復原期。

媒體詢問，是否會索取賠償，張男的姊姊說，她的親戚也是在中油工作30多年退休的，她們一家都是中油人，現在談究責都太早，只希望弟弟盡快康復。

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