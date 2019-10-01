八仙塵爆罹難者家屬請求國賠1.2億 遭駁回

2019-10-01 18:22

〔記者溫于德／台北報導〕八仙塵爆釀15死471傷害，事發至今已滿4年，10名罹難者家屬認為，交通部觀光局、新北市政府與內政部消防署應負責，提告索賠每位罹難者1200萬元賠償金，總計1.2億元。士林地院審結，駁回家屬請求，可上訴。

罹難者劉至葦母親前年11月9日在記者會上淚訴，八仙負責人最該負責卻獲不起訴，導致遊客投保的意外險無法啟動，受難者無法獲得任何理賠，痛批政府「不該是財團的工具」，提告是為了使政府了解，相關單位應該負起責任。

律師林永頌則說，監察院調查報告曾指，新北市政府、交通部觀光局在八仙塵暴中有嚴重缺失，觀光局明知八仙樂園是未經核准的遊樂設施，卻遲未裁罰勒令停業，以至發生塵暴意外，至於新北市府也未對八仙樂園的遊樂設施進行任何預防措施檢查，才會釀成重大意外。

林永頌也說，八仙塵暴後，罹難者家屬曾向新北市政府、交通部觀光局與內政部消防署尋求協調賠償，政府卻自認沒錯，對家屬造成二度傷害。

民進黨立委段宜康同場砲轟，新北市長朱立倫曾承諾盡力協助國賠，如今卻拒絕家屬要求，「除了說漂亮話外，做了什麼協助？」他以高雄氣爆為例，高市府主動介入協調公司提出賠償，另賴清德在擔任台南市長處理維冠大樓倒塌案時，也由台南市政府主動籌錢提供賠償。

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