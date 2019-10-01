老翁控美熟女「硬騎」 還羞辱他「比外國人小」

2019-10-01 17:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名60多歲的老翁指控，熟女美美（化名）對他性侵2到3次，還奚落他「不硬」、「比外國人小」，美美反駁稱，因為拒絕老翁追求並封鎖他，對方才提告整她，新北地檢署調查認定美美罪嫌不足不起訴。

老翁指控，去年5、6月間透過友人介紹及臉書認識40多歲的美美，去年9月28日，美美邀約她到三井OUTLET共進晚餐，接著主動邀他到她家過夜，他一開始拒絕說：「因為你會性侵我」，但美美苦苦哀求稱：「不會性侵他」，他才勉強同意到美美家過夜。

老翁說，翌日兩人到外吃飯，飯後美美說要買酒回家，30日凌晨，美美拉著他跳舞，拿著手機自拍，然後把他拉到房間，脫掉他睡衣，先愛撫他生殖器，再強「騎」在他身上對他性侵；當天下午他想離開，卻因大樓電梯有門禁，沒有卡無法離開，後來美美說要請他吃飯，卻在吃飯羞辱他「沒用」、「不硬」、「不配合」、「比外國人小」，然後掉頭就走，連飯錢都沒付就走人，他不堪受辱驗傷提告。

出庭時，美美否認性侵，辯稱兩人吃飯時有喝酒，老翁喝醉才讓對方在住處過夜，兩人確有摟摟抱抱，並脫掉上衣，但老翁沒有勃起，兩人並無發生性行為，認為因拒絕對方追求，也封鎖對方，老翁故意用這種方式整她。

檢方調查，老翁自承，去年8月美美二度邀約他去住飯店，聲稱美美當時就已有性侵他的動機，但老翁9月卻仍跟美美見面吃飯，甚至到美美住處過夜，且9月30日下午兩人外出用餐，老翁沒趁機逃離及報警求助，身上也無明顯外傷，今年6月還要美美打電話給他，要求見面溝通案件，不符常情，因此將美美不起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法