誣指曾文惠私帶美金案釀爭房產風波 謝啟大告贏胞妹

2019-10-01 16:37

〔記者張文川／台北報導〕前新黨籍立法委員謝啟大，與胞妹謝啟國為了房地產抵押的問題撕破臉，鬧上法院，謝啟大提告要求妹妹塗銷抵押權登記，台北地院一審判謝啟大勝訴；二審高等法院今判決，除了維持謝啟國應塗銷抵押權登記，還加判謝啟國應支付給謝啓大220萬元及4698股玉山金控股票，但謝啟大也應給付謝啟國36萬餘元。可上訴。

謝啟大2002年間，指前總統李登輝夫人李曾文惠私㩦美鈔赴美，李曾文惠告她誹謗，並附帶民事求償1億元，謝啟大被判刑3月，並賠償200萬元定讞；謝啟大為了防止父親贈與的北市信義路房地被法院強制執行，謝啟國建議她將房地設定抵押權給她，姊妹事後卻為此翻臉。

謝啟大提告主張，她與妹妹約定虛偽的抵押權設定，妹妹將房地拿去銀行貸款，領到670萬元後，只拿給她500萬元，還有股票欠款也沒還，謝啟大因此提告要求妹妹還錢、還股票，並塗銷抵押權登記。

高院二審今認定，該抵押權是虛偽設定，應屬無效，因此判謝啟國應予塗銷，並且返還玉山金股票，和貸款170萬元、股利50萬元給謝啟大。

謝啟國也提出反訴，主張她曾為謝啟大墊付保險費21萬餘元，以及借款15萬多元，一共36萬多元，高院今也認定此部分主張合理，判謝啟大應返還36萬餘元給謝啟國。

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