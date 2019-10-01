義大利海神法拍 80萬標得獎勵愛妻生第三胎

2019-10-01 13:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢察署與行政執行署台南分署，今上午在南檢前廣場舉辦聯合法拍會，首次拍賣瑪莎拉蒂名車，號稱是台南有史以來最炫法拍會，這輛義大利海神拍賣過程有4人出價，最後由台聯台南市黨部前主委陳昌輝出價80萬元標得。陳昌輝說，他妻子快要生第3胎了，買下這名車剛好給妻子一個驚喜、代步用。

陳昌輝表示，因為南檢難得辦如此盛大的法拍會，他決定共襄盛舉，看到這輛有義大利海神美譽的名車，盤算加上車貸1百多萬欠款，可以出價80萬標看看，沒想到讓他標到，此車新車價近400萬元，算算他得標價加上車貸，仍省下約180萬元，是划算交易，這名車送愛妻獎勵生第3胎。目前他已離開台聯南市黨務，全力做塑膠生意、拚經濟。

台南地檢署檢察官偵辦詐欺集團案，查扣集團成員代步用的MASERATI義大利歐洲名車，今天上午10點起在南檢大門廣場與行政執行署台南分署一起進行變價拍賣，其中2015年份MASERATI Ghibli名車市價高達300多萬元，因首次出現在法拍會裡，最受矚目。

這輛2015年份MASERATI名車起拍價為60萬元、動產擔保債務餘額123萬3141元、國道通行費24元、鑑定費1200元、檢修費600元及零件（電瓶）維修保養費7500元。行政執行署說，起價金均未含動產擔保債務餘額、稅費、罰鍰、國道計程通行費、鑑定費、檢修費及零件維修保養費，拍定人除應繳納拍定金額外，尚須歸墊台南地檢署墊付。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法