南方澳斷橋》油罐車司機命危送醫！女兒是博愛醫院護理師

2019-10-01 12:49

〔記者林欣漢／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳地標跨港大橋斷裂，波及一輛油罐車起火燃燒，張姓油罐車司機被消防人員救出後，目前人正在羅東博愛醫院接受治療，院方說，張姓司機全身多處骨折、中度氣胸，正在進行胸管置放手術及輸血治療，雖然還未脫離險境，但狀況已經穩定下來。

張姓油罐車司機的女兒，正好也是羅東博愛醫院的護理師，上午事發時她正好外出居家訪視剛出院的患者，獲知消息後仍忍痛做完服務，趕回醫院，院方也已向家屬告知搶救過程，女兒知悉後放心不少。張姓油罐車司機的女兒，正好也是羅東博愛醫院的護理師，年紀20多歲，上午事發時她正好外出，到剛出院的患者家中訪視，獲知消息後仍忍痛做完服務，趕回醫院，院方也已向家屬告知搶救過程，女兒知悉後放心不少。同事說，張女待人和善，與大家相處融洽，把年長患者視為自己的父母般照料，視病如親，相當盡責。

羅東博愛醫院加護病房主任楊志傑說明，張姓油罐車司機10點37分從蘇澳榮民醫院轉送來急診，傷勢有左邊第三、第九道肋骨多重骨折，左邊腎臟破裂，脾臟破裂，有內出血，左邊骨盆、左大腿骨折，臉部撕裂傷等，很幸運的是，電腦斷層他並未傷到腦部，額頭撕裂傷已經做縫合。

院方正在為張姓司機進行胸管置放手術及輸血治療，中度氣胸經過胸管置放後，已經穩定下來，張姓司機到院時仍有意識，但因為全身多處外傷、疼痛不堪，並未多說明現場狀況。

另外3名菲律賓籍漁工於11點3分到院，3人都是輕傷，經治療後已無大礙，但有受到驚嚇，護理人員也在安撫中，已經辦理出院。

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