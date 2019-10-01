惡狼性侵女高中生 19年後1滴血露餡判13年定讞

2019-10-01 12:52

〔記者張文川／台北報導〕男子邱瑞文1999年在新竹市性侵16歲女高中生，逍遙法外19年，直到去年警方偵辦一件檳榔攤竊案時，採集到一枚指紋和一滴血，經與刑事局DNA資料庫比對，發現與小婕性侵案犯嫌的DNA吻合，終將邱拘捕歸案，高院二審今年7月依強盜強制性交罪將邱判刑13年；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

1999年6月間，被害女高中生補習回家時，發現住家大樓電梯內有小朋友受困，她緊張地協助求救，時年26歲的邱瑞文見狀，假意幫忙，表示需要到她家拿工具，小婕著急救人，未查覺邱瑞文有不軌意圖，開門讓他進屋。

不料，邱瑞文到廚房拿菜刀抵住女高中生脖子，將她壓在地上強行脫衣猥褻，小婕嚇壞，苦苦哀求邱男勿性侵，但邱仍強逼她口交至射精，逞慾之後，還強逼小婕交出7000元現金，才滿足地揚長離去。

小婕將精液吐在衛生紙上，保存證物報案，但因當年科技不發達，DNA資料庫不完整，刑事局始終查不到犯嫌身分，將本案列為「冷案」。

2016年7月，警方偵辦新竹縣竹北市一家檳榔攤竊案，在遭剪破的鐵皮外側，採集到一枚指紋和一滴血，指紋經追查與邱瑞文的相符，但邱瑞文否認犯案，自稱是工作時所留下，但法官未採信，依竊盜罪將他判刑9月。

刑事局交叉比對邱瑞文的DNA，去年1月出現重大進展，查出邱的DNA與1999年性侵案的惡狼吻合，冷案重見曙光，而邱有竊盜、妨害自由、公然侮辱、詐欺等多項前科紀錄，屬治安疑慮人口，員警便多次探詢，去年8月認為他涉嫌重大，拘捕到案，聲押獲准。

邱瑞文辯稱當年以3000元代價性交易，又稱這些年來活得渾渾噩噩，不知該如何彌補對方，還請求法官讓他交保外出賺錢以賠償被害人，法院認定他欠缺悔意又未和解，一審將他判刑13年6月，二審判刑13年。案經上訴，最高法院今駁回上訴確定。

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