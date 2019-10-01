提告韓粉 網友「柯文哲」留言嗆殺黃捷

2019-10-01 12:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時代力量議員黃捷日前遭韓粉包圍辱罵「垃圾」，警方一連二天傳喚4人送辦，不料她昨上年代「新聞面對面」節目，遭到網友「柯文哲」留言嗆殺黃捷，網友聲援黃捷一定要讓法律制裁，警方今將報請檢察官指揮偵辦。

時代力量議員黃捷日前參加鳳山區公所主辦的九九重陽活動，不料市長韓國瑜前腳才離開，黃捷現場接受媒體訪問，突遭韓粉亂入，包圍辱罵黃捷「垃圾」，一行人情緒激動，甚至作勢打人，經媒體出言制止，報警護送黃捷離去。

黃捷隔天上警局提告韓粉以正視聽，要讓高雄回歸正軌，強調議員質詢市長是天經地義的事情，尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值；鳳山警方一連2天共傳喚4人到案說明，警訊後將4人依公然侮辱罪嫌送辦。

韓粉「杏仁哥」昨開網路直播，轟黃捷「不尊重長輩」，黃捷回應即便是長輩，但對人用不雅字眼辱罵，造成別人的侮辱，這都跟年紀無關，用年紀來壓人，有點倚老賣老的感覺，沒有是非的觀念。

不料黃捷昨天傍晚上年代新聞的「新聞面對面」節目，網友「柯文哲」留言「會殺了她」，雖然事後刪除留言，但已被其他網友截圖留下跡證，引發網友群情激憤，擔心黃捷人身安全，認為這已涉及恐嚇罪，一定要讓法律來制裁。

黃捷受訪表示，她感到心生畏懼，會擔心自己與家人安全，但她自認心安理得，做對的事情，盡應盡的責任，會勇敢面對恐懼，韓粉不斷以恐嚇、叫囂、威脅等行為，讓不好的文化繼續下去，對市長韓國瑜不會加分，只會讓群眾被嚇跑。

黃捷表示，韓粉以近乎瘋狂、不理性方式支持市長韓國瑜，這樣對整個社會、韓國瑜沒有好處，若真的希望挽救韓市長的聲勢，應該鼓勵韓市長拿出有料的政策牛肉，不應該採取這種方式。

至於網友自稱「柯文哲」，黃捷表示，有可能是特定黨派的網軍做政治操作，打著「柯文哲」名義到處叫囂，這樣對台北市長柯文哲是一種傷害。

針對警方問黃捷要不要申請隨扈，黃捷指出，她不好意思麻煩警察，擔心會造成警力負擔，她自己會小心安全，並未提出申請，警方已針對黃捷服務處設巡邏箱加強簽巡，以確保黃捷人身安全。

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