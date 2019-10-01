梧棲暗夜惡火 婦人葬身火窟

2019-10-01 05:54

〔記者張軒哲／台中報導〕梧棲區臺灣大道九段一戶民宅，今日凌晨傳出火警，一名67歲周姓婦人不幸葬身火窟，詳細起火原因有待消防人員調查釐清。

台中市消防局指出，今日00時28分接獲周女鄰居報案指稱，鄰居透天厝冒出大量濃煙，經入內搶救、搜索時，於2樓後側房間發現一名女性傷者，意識不清。救出後已無生命跡象，由救護車緊急送往梧棲童綜合醫院救治，仍回天乏術。

火勢經搶救後撲滅，一樓廚房設備及裝潢燒燬。經查一樓為某社團法人協會櫃台使用、後方為廚房，疑為廚房處起火，詳細原因仍待火調人員調查了解。

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