標檢局強化廉能 舉辦廉政會報推動廉政預警

2019-09-30 13:15

〔記者王冠仁／台北報導〕經濟部標準檢驗局平時負責檢驗民眾食衣住行中所接觸到的各式商品，但為避免有不肖廠商因商品檢驗不過而試圖「走後門」，標檢局積極推動貪瀆預防措施。尤其今年3月新任局長連錦漳上任後，特別重視政風單位推動的「廉政預警」功能，連更親自舉辦廉政會報，期望能貫徹廉能政治，提升施政效能。

標檢局最重要的工作就是掌理國家標準制定修訂、商品檢驗及度量衡管理等三大業務，負責職掌標準最適化、計量準確化、檢驗優質化、商品安全化等策略目標。

連錦漳日前親自主持任內第1次廉政會報，與會人員除各一級單位主管、各分局分局長外，另外聘請世新大學行政管理學系教授葉一璋、財團法人紡織產業綜合研究所顧問汪雅康2位外聘委員與會指導，希望透過不同領域的專家學者，提供建言及諮詢，強化廉政會報的功能。

本次會議由標準檢驗局政風室對廉政工作執行概況提出報告，其中「標準檢驗局108年外勤人員執行業務安全探討專報」，所提相關人員安全策進建議事項獲局長採納。

標檢局第三組及台南分局在會中分別就「品目查詢線上申請系統優化」及「如何提昇防護頭盔檢驗效能」等主題進行專案報告，顯示標檢局對各項行政措施流程改善、效率提升及強化行政透明等廉能目標的努力。

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