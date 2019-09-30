搶坐博愛座？ 大媽竟扯頭髮、巴頭、翻摔搭車民眾

2019-09-30 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾透過臉書《爆料公社》指出，昨晚間約10點半一班北捷板南線由江子翠站往新埔站的列車，有女子疑似為搶坐博愛座，竟對另一名女子施暴，不僅突然動手拉扯坐在博愛座上的長髮女子，暴力地將對方扯離座位，之後還不依不饒的持續追打長髮女子，影片被PO網後也引發眾人議論。

據《爆料公社》社團管理員PO文指出，有民眾私訊影片及目擊說法，指昨晚間在該次列車上，一名短髮女子突然靠近坐在博愛座上的長髮女子，之後更拿出一張粉紅小卡，聲稱「我有這張手冊麻煩妳起來！」說完就立刻動手拉扯長髮女子，將對方兇狠扯離座位，力道之大讓她自己也跌坐在博愛座上，更誇張的，短髮女子並未就此停手，而是持續追打長髮女子，還一直要長髮女子滾。

這段影片發布後，隨即引發許多網友議論，有自稱是長髮女子的老公也在貼文底下留言，指她太太當時是下班，因身體不適坐在博愛座，沒想到對方拿出一張紅色的卡說「她有權利坐博愛座」，就直接拉他老婆頭髮，事後已到醫院驗傷並在土城警局提告，並稱對方的弟弟稱短髮女子喝酒了、酒品不好等。

網友看到後則紛紛留言留言表示「那張卡是幹嘛的 無敵卡的概念嗎」、「支持取消博愛座」、「那是搏擊座」、「看了滿難過的，也太用力了吧！這種人真噁心，藉著身心障礙當理由來傷害別人」、「難怪台北人都不愛坐博愛座，捷運上站滿人，博愛座就是沒有人要坐」、「有力氣扯人頭髮，看來健康的很嘛」、「北捷的反應有點慢」、「為什麼沒有人願意過去賞她一巴掌」、「有那張卡的技能是啟動扯頭髮翻摔嗎

」等。

《爆料公社》社團管理員也指出，施暴的短髮女子事後也一度在臉書發文，宣稱自己是要要求長髮女子讓位給另一名老杯杯，並批長髮女子「大言不慚的說：我不舒服的地方妳有看到嗎？你想當正義魔人是嗎？」因此才直接將長髮女子從位子上往下拖到地上，「給她看我的證件，告訴她這位子我要坐可以吧？」文中還嗆聲說「她說要告我、我直接走去警察局等她結果人呢？」、「我在警局大廳坐著等你許久你一直在捷運站跟站長盧幹嘛？好可憐的站長」。不過針對這番說法則有網友質疑「無法站立的老杯杯？？在哪？」、「你是不是不知道自己有被錄影，還以為可以在板上裝正義騙騙你那些朋友幫你按讚？」、「 有那張卡可以傷害別人？博愛坐是給需要的人坐的！妳確定對方沒不舒服？」、「就算妳看對方不爽，人家也跟妳一樣是買票坐車，根本沒義務一定要讓，不要在那假愛心爲自己行為辯解，等著被告，好好對自己行為負責。」等。

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