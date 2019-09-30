竊電漸朝企業組織化 檢、警、台電聯手宣示打擊竊電

2019-09-30 12:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣過去常見「養殖漁業用戶竊電事件」與「配電線路失竊事件」，近年來演變成「架設挖礦機房竊電」，竊電逐漸朝企業化及組織化發展，嘉義地檢署與台電公司嘉義區營業處今天發表防制竊電作為及稽查成果，共同宣示「打擊竊電 查緝賄選」，現場還進行「點亮幸福時光開箱—台電配電搶修設備大開箱」，讓民眾瞭解各項設備。

台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長張清雲、嘉義地檢署檢察長繆卓然、台電嘉義區營業處處長黃肇祥、法務部行政執行署嘉義分署分署長林弘政、嘉義市政風處處長葉鴻銘、嘉義市調查站副主任葉琇屏、嘉義市警察局局長張樹德及嘉義郵局局長吳信陵等出席宣示儀式。

張清雲說，竊電行為逐漸朝企業化及組織化發展，若以過去個別單一竊盜案件方式偵辦，偵辦能量勢必大打折扣，若以整體的角度由各地署專組檢察官，主動整合行政機關，達成資訊共享，方能有效遏止違規用電事件。

繆卓然說，嘉義地檢署發動聯合查緝竊電行動，自2016年至今年9月共查緝竊電案件82案，偵查起訴人數127人、執行有罪計87人，要杜絕不肖業者僥倖心態；而廉能政府及公正選舉是民主政治健全發展重要基石，為端正選風、反賄選、反暴力，希望透過台電服務系統，傳遞反賄選資訊。

台電嘉義營業處處長黃肇祥說，違規用電部分查緝成果展示有電表、違規用電手法，如破壞封印鎖、裝設電阻器、裝設電感器、折彎計量蝸桿、拔除電表內部線路、裝設遙控器、拔除電表內部線路、查獲比特幣挖礦違規用電案、比特幣挖礦機等實物及照片，台電還研發「開發可移動式雙面電表牆」，提昇智慧電表程式安裝效率，可運用在協助查察違規用電。

反賄選宣導布條懸掛在區營業處大樓、配電中心大樓，以及轄區21個服務所大樓；營業大樓及營業大廳以LED跑馬燈秀出反賄宣宣導文字和檢舉電話。

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