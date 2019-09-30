山老鼠盜採牛樟菇 社區巡守隊從制高點鳥瞰發現鼠影竄流…

2019-09-30 12:30

［記者陳賢義／台東報導］鼠輩橫行，抓也抓不怕！台東利嘉巡守隊執行假日巡護，從制高點鳥瞰，發現林道間似有鼠影竄流，還有不明車輛進出，研判意圖不軌，立馬通報林管單位及山林警察，查緝小組不動聲色暗地埋伏，攔下可疑車輛及駕駛，濃濃牛樟香藏不住，當場人贓俱獲，帶回1嫌及查扣800餘公克牛樟菇，依法送辦。

例行性執行假日山林巡護，在眾多巡查路線中，巡守隊員均排定山老盜猖獗熱點路線，路經利嘉林道制高點，鳥瞰大巴六九溪攔砂壩周圍遊客休憩情形，在看似平淡無奇的遊憩區域中，眼尖的發現有蹊蹺， 攔砂壩附近車輛中，有駕駛人不時進出樹林、形跡可疑，非一般遊客行徑，研判意圖不單純。

巡守隊立即通報，知本站及森警台東分隊、台東警分局利嘉所組成查緝小組前往埋伏，攔獲可以人車，陳姓駕駛身上散發濃濃牛樟菇香，盤查時主動坦承甫從山上採集牛樟菇。查緝小組偕陳嫌至盜竊地定位，確認竊取地點為台東事業區第5林班地，並從車內起出牛樟菇3袋、總重880公克，訊後，依違反森林法、竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

台東林管處長劉瓊蓮，順利緝獲牛樟菇盜採案，特別感謝利嘉社區巡守隊部落夥伴、森警台東分隊、利嘉所及知本站同僚的全力配合，在假日仍能投入查緝勤務。長久以來林管處透過與周邊各社區巡守隊、國家森林監測志工執行山林聯防，推動森林資源維護工作成效顯著，未來期許更多愛護山林資源的夥伴能加入，讓森林環境受到更完善綿密的保護。

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