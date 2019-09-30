超速罰單14個月後才寄到 法官判應撤銷

2019-09-30 12:01

〔記者楊政郡／台中報導〕徐男開車到台中，行駛中彰快速道路限速80公里，他開93公里被拍照開罰，他竟在14個月後才收到裁罰通知單，他不服提起行政訴訟，台北市裁決所辯稱已公示送達完成，法官打臉指出，裁決所在前年11月22日才完成法定公示送達，也已逾法令強制規定3個月期限必須送達裁罰通知單給當事人，該罰單4500元應撤銷。

台中地院行政法庭指出，台北市徐男2017年8月10日開車到台中市，行駛在中彰快速道路上，速限80公里他開93公里，被照相開罰3000元（逾期未繳累計至4500元），但是徐男竟在2018年10月9日才收到裁決通知書，他不服提起行政訴訟，批評並驚訝行政怠惰至此。

法官調查發現，台北裁決所第一次投遞裁決通知書到徐男原戶籍地，無人領取退回，第二次投遞車籍地址，也是查無此人退回，同年11月2日辦理公示送達，如逾20日未領取視同送達，但法官發現11月2日辦理送達，11月22日才完成送達。

法官認為依交通管理處罰條例，違規行為成立之日起3個月內，裁決通知書必須作成並送達當事人，如逾3個月即不得再行舉發。

法官說交通違規行為成立，7日內要完成確認，3個月內要將舉發、裁決通知書寄送給當事人完成，逾期就不必再罰，徐男罰單應該撤銷。

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