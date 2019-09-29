疑落入愛情圈套 中年男欲匯美金海外投資幸被警攔阻

2019-09-29 08:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名51歲羅姓男子自交友軟體結識外國一名蘇姓女網友，經「真人會面」取信羅男並互動數月之後，蘇女慫恿他投資海外，羅男不疑有他前往銀行欲匯款美金9200元（相當於新臺幣27萬6千元），所幸行員察覺有異，通報警方到場協助，苦口婆心才終於勸退他。

新竹縣竹北警分局表示，日前接獲中國信託商業銀行行員通報「疑似有男子遭到詐騙」，三民派出所警員戴秀玲、梁忠豪到場了解，發現羅男在交友軟體結識1名居住外國的蘇姓女網友，且羅男表示蘇女曾來臺與其會面，雙方數月來並以LINE軟體保持聯繫。

近期，蘇女介紹羅男某海外投資公司，並慫恿羅男投資，羅男遂點選至蘇女以LINE傳遞該公司的網站瀏覽，並加入蘇女分享的該公司LINE客服帳號，經由客服帳號取得匯款帳號後，準備匯款美金9200元至該公司帳戶作為海外投資基金。

銀行行員察覺有異，提醒羅男疑似遭到詐騙，但羅男仍深信不疑，行員趕緊通報警方到場協助。

警方說，員警向羅男了解其與蘇女的關係，並經羅男同意檢視LINE對話紀錄，但羅男已將當日以前與蘇女對話紀錄刪除，羅男未能清楚說明刪除原因，也無法回答LINE客服人員是否清楚說明投資風險與報酬率。

員警警覺羅男恐遭詐騙，遂以「可能是虛假設立的網站」、「你匯款後她就會失聯了」等語勸導羅男，籲其打消念頭。此外，員警並隨即以手機搜尋該投資公司名稱，發覺該公司不存在有羅男手機上顯示的網頁，羅男見狀方才打消匯款念頭。員警並提醒羅男，蘇女若得知羅男未匯款，恐將以其他假借之詞，再次誆騙羅男以取得不法款項，勸告羅男未來應審慎交友，避免落入愛情圈套。

竹北警分局呼籲，詐騙手法推陳出新，歹徒更以安排「真人會面」的方式，讓中年男子深信不疑，險遭詐騙新臺幣27萬元，所幸員警到場協助查證，才說服男子打消匯款念頭。此外，「愛情詐騙」均係利用人性弱點，趁人不備而趁機斂財，建議民眾如遇關鍵字「網友」、「海外投資」、「急需匯款」，應即提高警覺，小心求證，若遇有疑義，可撥打內政部警政署「165反詐騙專線」查證。

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