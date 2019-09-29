打官司免錢卻爽開名車 律師建議：法扶法該修了

2019-09-29 00:33

〔記者王捷／台南報導〕《我們與惡的距離》爆紅，片中藝人吳慷仁飾演的法扶律師王赦，讓多數民眾知道法律扶助基金會的存在必要，但仍有需要的人申請不到免費律師，不需要的人卻通過法扶認可。依據法律扶助法第五條規定「無資力者」，法扶律師可以替被告無償辯護，但有律師看到，嫌疑人請免費律師，卻開名車出庭，律師建議應該修法，假設犯罪所得驚人又請法扶律師，一旦定罪應該向嫌疑人追討訴訟費，以免資源遭濫用。

法扶律師面對單純酒駕、毒品等一翻兩瞪眼的案類，大多開一庭就結束，當事人不用付律師費，但是法扶會提供律師2到3萬，讓法界人士批評「爽賺」，不過律師認為，這種簡單案例一定有，但是法扶律師啟動從警詢筆錄就開始，法扶律師的排班是隨傳隨到，而且不會有律師固定接爽案，排班輪到了，複雜的案子，一追也是好幾年，這些都需要成本。

律師認為，法扶律師啟動的問題，不是一庭可以爽賺多少，而是司法資源是否能送到需要的人手上？依據法扶法第五條，「無資力者」可申請法扶律師，該條有三項規定，第一是中、低收入戶，第二是符合符合特殊境遇家庭扶助條例第四條第一項的特殊境遇家庭，最後第三項則是替邊緣戶解套的，「收入低於一定標準者」。

所謂低於一定標準，是審查財產資力，而且會連同家人的資產一併算入，只要家人有財產，就很難通過法扶審核，但只要能夠證明，家人互相沒有扶養關係，就可以符合第三項的認定，但是也有律師遇過，雖然沒有照顧父母，但家人在報稅時，卻都會報扶養父母減稅，這時機關就會認定有扶養關係。

反而，有部分嫌疑人的犯罪所得都是「現金」，因為沒有合法報稅，因此在法律上屬於中、低收入戶，很容易就能通過法扶審核，甚至有律師遇過，涉嫌販毒的嫌犯，明明是以低收入戶申請法扶免費律師，卻開著名車來開庭，讓律師認為，沒有把司法資源留給該用的民眾。

律師建議，對於什麼人真的有需要，應該要修法，加強邊緣戶條款認定，例如邊緣戶藉由社福機關、區里長審核後，才能獲得法扶協助。也有律師認為，對於在「法律上」的低收入戶，可以藉由檢察官認定嫌疑人的「不法所得」，如果超過一定龐大的金額，卻又申請法扶律師的話，未來定罪，法扶可向嫌疑人追繳訴訟費，都是值得法界人士思考的問題。

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